Manchester United gaat vol voor ex-Anderlecht-topper, maar ook Vincent Kompany houdt hem in het oog

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Manchester United heeft zijn zinnen gezet op Bart Verbruggen als mogelijke opvolger van André Onana. De 22-jarige Nederlandse doelman van Brighton & Hove Albion staat hoog op het verlanglijstje van manager Rúben Amorim, die ontevreden is over de prestaties van Onana en tweede keeper Altay Bayindir.

Verbruggen, die in 2023 voor twintig miljoen euro de overstap maakte van Anderlecht naar Brighton, heeft zich in de Premier League snel ontwikkeld tot een betrouwbare sluitpost. Zijn uitstekende reflexen en voetballende kwaliteiten maken hem tot een aantrekkelijke optie voor topclubs.

Een opvallend detail is dat Vincent Kompany, voormalig coach van Anderlecht en huidig trainer van Bayern München, een hoge dunk heeft van Verbruggen. Tijdens hun gezamenlijke periode bij Anderlecht prees Kompany de mentaliteit en het potentieel van de jonge doelman.

Bij Bayern München lijkt de positie van eerste doelman op termijn vrij te komen. Manuel Neuer, inmiddels 38 jaar, heeft zijn interlandcarrière beëindigd en zijn contract bij Bayern loopt tot 2026.

Hoewel Neuer heeft aangegeven door te willen gaan zolang hij plezier heeft in het spel, wordt er binnen de club al nagedacht over zijn opvolging. De interesse van zowel Manchester United als Bayern München in Verbruggen onderstreept zijn status als een van de meest veelbelovende doelmannen van Europa.

Met zijn contract bij Brighton tot medio 2027 en een geschatte marktwaarde van 36 miljoen euro, zal een eventuele transfer echter een aanzienlijke investering vergen.