Ivan Leko optimistischer dan hij ooit geweest is over Standard? "Dit is het begin van iets"

Ivan Leko kon deze week genieten van verschillende berichten met goed nieuws. De sfeer binnen de club wordt steeds positiever, de Kroatische trainer wil hierop voortbouwen.

Heel het seizoen leek de situatie bij Standard aan een zijden draadje te hangen, maar de afgelopen dagen kwamen er heel wat positieve signalen. Ivan Leko lachte tijdens de persconferentie, ook al omdat de aankoopoptie van Ilay Camara gelicht is.

"De kern wordt goed opgebouwd, dat geeft hoop. De situatie is anders dan een paar weken geleden met de komst van de holding, de aankoop van Ilay (Camara) die volgt op die van Denis (Ayensa), de terugkeer van Pierre François, het is het begin van iets", legt de trainer van Luik uit.

"Denis en Ilay zijn twee belangrijke spelers, de club heeft iets voor hen betaald (1 miljoen voor Ayensa, 1,8 voor Camara), wanneer je kunt betalen om spelers aan te trekken, is dat anders," vervolgde hij, verwijzend naar de afgelopen zomertransferperiode waar alleen de komst van David Bates een definitieve betaalde transfer was (voor 500.000 euro).

Camara, een voorbeeld van ontwikkeling

Toch zou het kunnen zijn dat Ilay Camara gekocht werd ... om voor meer centen te worden doorverkocht en zo een mooie meerwaarde te realiseren. Leko zou hem natuurlijk graag zien doorgaan met het avontuur: "Hij heeft waarde, hij was een speler uit de tweede divisie toen hij hier kwam. Hij is nu een van de beste vleugelspelers in de competitie geworden, er is interesse voor hem, maar ik bepaal zijn waarde niet. Alles heeft een prijs in het voetbal, ik hoop dat hij bij Standard blijft en gefocust blijft. Toen hij hier kwam, was hij een 4 of 5 op 10 in de Belgische voetbalwereld, vandaag is hij een 7 of 7,5 op 10, waarom zou hij geen 8 of 9 kunnen worden voordat hij vertrekt?"

De Senegalese international is een van de spelers die dit seizoen constant zijn verbeterd. En hij is niet de enige: "Een trainer wil eerst resultaten behalen, de volgende stap is om voetbal te spelen, een duidelijke zichtbare visie voor iedereen te hebben, de kers op de taart is om spelers te laten groeien. Het hangt af van de spelers, maar ook van de manier van werken, het personeel," merkt Leko op.

"Dit geldt niet alleen voor Ilay, hij is misschien interessanter vanwege zijn positie als vleugelverdediger, maar anderen zoals Epolo, Hautekiet, Lawrence, Kuavita, Fossey, O'Neill zijn ook beter dan in de eerste zes maanden. Deze spelers hebben geen enkele training gemist en gaan vooruit," besluit Leko.