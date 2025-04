Nicolas Raskin blinkt uit en wordt daarvoor beloond: Rode Duivel krijgt mooie bekroning in Schotland

Nicolas Raskin beleeft een geweldig seizoen bij Rangers. Dit heeft hem een plek in het team van het seizoen opgeleverd.

Nicolas Raskin is opgenomen in het Team of the Year van de Schotse PFA. Zo kan de Belgische middenvelder zijn seizoen in stijl afsluiten.

Ook een manier voor de Belg om de teleurstelling van een seizoen zonder nationale titel achter zich te laten, aangezien Rangers, lange tijd getraind door Philippe Clément, ver achterblijft op de grote rivaal Celtic.

Ondanks dit teleurstellende seizoen op collectief niveau, heeft Raskin indruk gemaakt. Hij speelde 28 competitiewedstrijden, gaf 6 assists en speelde nagenoeg iedere wedstrijd.

Raskin wordt omringd door spelers van Celtic en Rangers, die zoals vaak de kern van het team vormen, met 2 spelers van Hearts of Midlothian en Dundee United. In doel staat Kasper Schmeichel, de ex-doelman van RSC Anderlecht.

Voor Nicolas Raskin is dit misschien wel de laatste bekroning die hij krijgt bij Rangers voor een mogelijke transfer deze zomer. De voormalige kapitein van Standard lijkt klaar voor een nieuwe uitdaging.