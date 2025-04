Olivier Deschacht streng voor Penders en voorspelt een opgenaaid KRC Genk na mentale tik: "Ik ben er geen fan van"

Olivier Deschacht heeft met veel aandacht gekeken naar wat Genk is overkomen. Voor Penders was het ongelukkig dat hij zich twee keer moest omdraaien na een penalty en een bal tussen de benen.

Promise David mikte de 0-2 tussen de benen van de Genk-doelman, zoiets oogt altijd lullig. "Ik ben geen fan van keepers die in doel staan met de benen open", zegt Olivier Deschacht bij DAZN. "Houd die benen gesloten. Als de aanvaller een bal aan de tweede paal in het zijnetje schiet, dan is het goed gedaan. Dat is mijn opinie. Keepers gaan mij misschien ongelijk geven."

Naast het delen van deze opvallende mening moet Deschacht vaststellen dat Union zijn zaakjes goed op orde had. Vooral de defensieve organisatie viel op bij de Brusselaars. "Pocognoli had een goed gameplan", looft Deschacht de trainer van Union. "Genk heeft 90 minuten lang geen kans bij elkaar gevoetbald, alle gevaar van de thuisploeg kwam er in blessuretijd."

Genk opgenaaid naar Union

Het duurt nog wel even maar later in deze play-offs kijken beide teams elkaar opnieuw in de ogen. Bij Genk zal de boel op scherp gesteld worden. "Ze gaan beelden gebruiken van de duels die ze verloren hebben. Bij een paar van die duels ging Union over de schreef. Ze zullen bij Genk opgenaaid naar Union gaan", is dan de conclusie.

De irritatie over de aanpak van Union groeide met de minuut in de Cegeka Arena. Zeker in de play-offs komt het er wel op aan om bij zo'n confrontatie het hoofd koel te houden. Uiteindelijk heeft Union wel het resultaat beet dat het wilde. "Wat telt zijn de drie punten", vindt Deschacht ook. Op basis hiervan heeft Pocognoli zijn slag thuisgehaald.

Genk moet puntenverlies goedmaken

Het is nu meer dan ooit een titelrace met drie kandidaat-kampioenen. "Genk heeft een mentale tik gehad, hoor. Als je kampioen wil worden, moet je al je thuiswedstrijden winnen en dat heeft Genk niet gedaan. Nu moet je ergens op verplaatsing die punten terugpakken. Op het veld van Union moet Genk absoluut die punten terugpakken."