'Opbod is nu helemaal begonnen: aanbiedingen voor sterkhouder Club Brugge de hoogte in'

De kans dat Maxim De Cuyper deze zomer andere oorden opzoekt? Die kans wordt zowat elke dag of week groter. De flankverdediger van Club Brugge is klaar voor een nieuwe stap in zijn carrière en de geïnteresseerde ploegen willen ver voor hem gaan.

Maxim De Cuyper is een onmisbare basisspeler geworden bij Club Brugge, maar na deze zomer lijkt het eindelijk zover dat hij een transfer naar het buitenland zal maken. Milaan, Madrid, ...? De kersverse Rode Duivel hield de voorbije transferdeadlines de boot nog wat af, maar is nu echt wel klaar om de volgende stap te maken. En ook blauw-zwart gaat niet per se tegenwerken. Met 46 wedstrijden in alle competities is hij ook dit seizoen een heel belangrijke pion in het raderwerk van Nicky Hayen geworden. Met 4 doelpunten en 7 assists zijn ook zijn statistieken meer dan impressionant te noemen. Opbod nu echt begonnen? Club Brugge wil op zijn minst 25 miljoen euro vangen voor de flankverdediger. Zijn transferwaarde is volgens Transfermarkt zo'n 16 miljoen euro. Aan geïnteresseerden geen gebrek. Atlético Madrid was de laatste club die zich roerde voor De Cuyper, maar er zijn nog veel meer teams die hem willen. En dus zou het wel eens kunnen zo zijn dat het opbod nu echt kan beginnen. Vanuit Italië klinkt het dat AC Milan er echt wel werk wil van maken, maar ook vanuit Duitsland is er interesse.





