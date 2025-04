Opvallend: amateurclub moet van provincie veranderen al heeft dat wel één groot voordeel

Sporting Burcht, een club uit de derde provinciale in Antwerpen, heeft besloten om volgend seizoen in Oost-Vlaanderen te spelen. Dit komt omdat Burcht nu deel uitmaakt van de fusiegemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht.

Het bestuur van Sporting Burcht legt uit dat het aanvankelijk twijfelde over de verhuizing. De club wilde niet naar de Oost-Vlaamse vierde provinciale overstappen zolang ze niet gedegradeerd was, maar toen duidelijk werd dat ze naar de laagste provinciale reeks moest, werd de overstap naar Oost-Vlaanderen de beste optie.

“In het begin twijfelden we nog. Zolang we niet zouden degraderen uit de Antwerpse derde provinciale, leek een verplichte stap naar de Oost-Vlaamse vierde provinciale niet echt opportuun. Maar toen we wisten dat we naar de laagste provinciale moesten, besloten we toch over te stappen", zegt secretaris Marc Reunis in De Gazet van Antwerpen.

Kennedytunnel zorgt voor problemen

Een belangrijke reden voor de verhuizing is de verkeersdrukte in en rond Antwerpen. Door de werken aan de Kennedytunnel en de Oosterweelverbinding werd het steeds moeilijker om naar uitwedstrijden te reizen.

"Zelfs op zaterdagavond of zondagmiddag moesten we gegarandeerd anderhalf tot twee uur rijden om op onze bestemming te geraken. Wat dat betreft denk ik dat we beter af zijn in het Waasland", besluit Reunis.

Focus blijft op jeugdwerking

Sporting Burcht blijft zich ook in Oost-Vlaanderen richten op de jeugd. De club investeert al jaren in een goede jeugdopleiding en wil die focus behouden. "Met focus op de jeugd hopen we ons in Oost-Vlaanderen te kunnen herpositioneren", klinkt het in Burcht.