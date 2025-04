Paul-José Mpoku neemt grote beslissing over de overname van Standard

Paul-José Mpoku en het investeringsfonds Worldgate Investment trekken hun overnamebod op Standard in. In een verklaring werd dat duidelijk gemaakt. Ze sluiten bovendien elke nieuwe deelname aan toekomstige onderhandelingen uit.

Paul-José Mpoku en het investeringsfonds World Gate Investment deden een bod op Standard. Toen de club een verklaring publiceerde dat het de Belgische holding, opgericht door CEO Giacomo Angelini, was die zich bij de club zou aansluiten, plaatste de voormalige vleugelspeler van de Rouches de bekende video van José Mourinho, "If I speak, I'm in big trouble", op zijn X-account.

Sindsdien werd er van zijn kant geen woord meer vernomen, tot maandagavond. In een verklaring hebben Paul-José Mpoku en het investeringsfonds Worldgate Investment aangekondigd dat ze hun overnamebod intrekken.

"Gezien de evolutie van het proces en de interne keuzes, die we liever niet becommentariëren, willen we niet langer worden geassocieerd met deze situatie of met de partijen die momenteel betrokken zijn bij het beheer van de club."

"Daarom bevestigen we vandaag, heel duidelijk, onze terugtrekking uit het dossier. Dit is geen tijdelijke opschorting: we zullen niet terugkeren naar de onderhandelingstafel, niet nu, niet in de toekomst", zo staat er geschreven. "Wij kwamen met een doel, zij kwamen met verwarring."

Als er "lokale investeerders" worden gezocht door de nieuwe eigenaar, zullen Paul-José Mpoku en zijn investeringsfonds niet deelnemen. Een duidelijk statement...