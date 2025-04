Standard heeft het bijzonder moeilijk na 24 wedstrijden zonder zege in de Europe Play-offs: "Zijn verklaring was ongelooflijk"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Standard Luik loopt achter op het einde van dit seizoen. De kern heeft de afgelopen maanden veel gegeven, zowel fysiek als mentaal.

Standard wil snel een einde maken aan de lelijke reeks van 24 wedstrijden zonder overwinning in de Europese Play-offs (10 gelijke spelen, 14 nederlagen). Maar het team worstelt aan het einde van dit seizoen, met alweer een frustrerende partij tegen KVC Westelro.

De Rouches incasseerden een doelpunt in de laatste minuten van de reguliere speeltijd, waarbij Sergiy Sydorchuk alleen gelaten werd in het strafschopgebied. "Ze zeiden tegen zichzelf 'we gaan hoger druk zetten en dan zal het beter gaan', en jammer genoeg volstaat nog steeds één bal die door komt, met een speler die zijn man niet volgt", legt Marc Wilmots uit op de set van La Tribune.

Zware benen

De voormalige bondscoach van de Rode Duivels is niet verrast door deze moeilijke periode: "Op een gegeven moment denk ik dat de spelers er bijna doorheen zitten. Ik denk dat het een uitputtend seizoen is geweest, en ook de supporters zijn uitgeput. Ik heb het gevoel dat we aan het einde zijn."

Stéphane Streker sluit zich hierbij aan: "Teams die gemotiveerd zijn voor de Europese Play-offs worden beloond. En ik ben verrast dat Standard het niet eens probeert. Dat is toch een beetje dom. Ik vond die verklaring van Leko die zei dat het vriendschappelijke wedstrijden waren, ongelooflijk."

De Kroatische coach had zijn uitspraken gecorrigeerd na de reacties die ze hadden uitgelokt. Zullen de Luikenaars zich dinsdag herpakken tegen Leuven?