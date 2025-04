KRC Genk-coach Thorsten Fink vertelt waarom het niet goed liep tegen Antwerp en blijft opvallend positief na nieuwe domper in titelstrijd

KRC Genk speelde woensdagavond 1-1 gelijk op het veld van Antwerp. Coach Thorsten Fink bleef opvallend positief na afloop, al erkent hij dat het duidelijk beter moet.

KRC Genk staat onder druk. Na de twee nederlagen tegen Club Brugge en Union SG, trokken de Limburgers naar Antwerp. Op de Bosuil spelen is nooit makkelijk, en dat werd opnieuw bewezen op woensdag.

Antwerp wou graag voetballen en zette Genk veel onder druk. Blauw-wit had het er moeilijk mee en kon de wedstrijd nooit echt domineren, het ging redelijk gelijk op. Er werden grote kansen gemist langs beide kanten, het gelijkspel was eerlijk.

"Het 'luchtige' ontbrak wat", zei coach Thorsten Fink na afloop. " Het makkelijk voetbal brengen, wat onze sterkte was. De spelers voelen nu ook wat druk, maar dat moet helemaal niet. Dan pas kunnen we ons spel brengen; ze moeten met de druk kunnen omgaan. Maar op dit moment kan dat wel moeilijk zijn."

De Duitse coach zag dat het niet zo slecht was. "We speelden geen geweldig voetbal, maar we zaten op hetzelfde niveau als Antwerp. Zo slecht was het dus niet. Maar we zijn er ons van bewust dat het niet top was, we moeten beter worden om onze doelen te halen."

Genk laat opnieuw punten liggen en is zo weer wat verder verwijderd van de titel. Toch sluit de Genkse coach op een positieve noot af. "Uiteindelijk pakten we wel een punt nadat we 1-0 achter kwamen. Dat is positief, zeker na de twee nederlagen. Het is helemaal nog niet gedaan, zondag spelen we nog eens. Als we dan winnen pakken we nog 4 op 6 uit het tweeluik en dan moeten we zien wat de rest doet. Wij geloven erin."