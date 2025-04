OH Leuven haalt alles uit de kast en pakt (letterlijk) groots uit voor wedstrijd tegen Standard

OH Leuven mag nog hopen op een Europees ticket met nog vijf matchen te gaan in de Europe Play-offs. Voor de wedstrijd tegen Standard pakt de club (letterlijk) groots uit.

Alle ploegen in de Europe Play-offs maken nog kans op een Europees ticket en staan redelijk dicht op elkaar. Het verschil tussen leider Charleroi en Standard, dat laatste staat, bedraagt vier punten.

OH Leuven staat momenteel tweede in de Europe Play-offs met 26 punten. De Leuvenaars dromen dan uiteraard ook van Europees, wat niet onlogisch is.

De volgende uitdaging die volgt is de thuiswedstrijd tegen Standard. Dinsdag gingen ze op Sclessin winnen met 0-1, maar de Rouches zullen uit zijn op revanche.

Om de spelers en het publiek goed in de sfeer te brengen, zal OHL uitpakken. Dat doen ze met de grootste tifo in de geschiedenis van de club.

De Leuvenaars maakten dit op hun X-account bekend. Er wordt opgeroepen om zeker op tijd plaats te nemen in het stadion. 'In samenwerking met Eneco en supporters van de K rollen we net voor de aftrap de grootste tifo in de geschiedenis van de club uit', klinkt het.