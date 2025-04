Opvallende naam komt Jong Genk versterken en daar lijkt Thorsten Fink voor iets tussen te zitten

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het seizoen van Jong Genk in de Challenger Pro League zit erop. Toch staat er vandaag een oefenwedstrijd op het programma tegen het Nederlandse NAC Breda. Een opvallende naam op het wedstrijdblad is die van Benedict Fink, de zoon van Genk-trainer Thorsten Fink.

Benedict speelt momenteel bij TSV Grünwald, een club uit de Bayernliga Süd, het vijfde niveau in Duitsland. Voor de gelegenheid maakt hij deel uit van de selectie van Jong Genk.

De Duitser werkt niet alleen aan zijn ontwikkeling als speler, maar ook als trainer, net als zijn vader. “Mijn droom is om profvoetballer te worden, maar ik ben ook bezig met mijn trainersloopbaan", vertelde de jonge Fink eerder in Het Nieuwsblad.

Hij liep eerder al stage bij de U18 van Genk. Benieuwd of hij op termijn ook het pad van zijn vader zal volgen.

Voor Jong Genk is het duel tegen NAC een kans om het seizoen in schoonheid af te sluiten en jong talent te testen. Goed nieuws: Yumeki Yoshinaga is opnieuw fit en maakt zijn comeback.

De selectie van Jong Genk voor vandaag

Vliegen, Brughmans, Yoshinaga, Onstein, Barry, Youndje, Wasinski, Akpan, Lukanic, Yasuda, Nzoko, Sarfo, Reumers, Mocsnik, Tran, Pierre, Claes, Oyen en Fink.