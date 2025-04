Wie gaat er in de verdediging staan bij de Rode Duivels? Bondscoach heeft een duidelijk idee: "Dat zou zonde zijn!"

Rudi Garcia vraagt zich af wat de beste verdedigingsopstelling is voor de Rode Duivels. Tussen experimenten, afwezigen en jonge talenten, zoekt de bondscoach naar evenwicht zonder het aanvallende potentieel van België te schaden.

Geïnterviewd door RTBF Sport, deelde Rudi Garcia zijn gedachten over een van de meest gevoelige kwesties in België: de verdediging. Volgens hem is er geen wonderoplossing, maar eerder de juiste chemie vinden tussen de beschikbare profielen. "Er zal geen toverstokje nodig zijn, het gaat erom de juiste combinatie te vinden", benadrukt de bondscoach, vastbesloten om op concrete zaken voort te bouwen.

Onder de overwogen opties sluit Garcia een verdediging met drie niet uit. Maar deze keuze heeft een prijs: "Dat betekent dat we een offensief element zouden moeten wegnemen. En als we het potentieel van België op dit gebied zien, zou dat zonde zijn." Een tactisch dilemma dat de overvloed aan offensief talent in de Belgische ploeg weerspiegelt, maar ook de complexiteit laat zien van het combineren van stevigheid achterin en kracht voorin.

De bondscoach bespreekt ook de recente wedstrijd tegen Oekraïne, volgens hem rijk aan leermomenten. Hij benadrukt de positieve punten van de eerste helft, vooral de prestatie van het duo Mechele-De Winter. "Ik was blij, vooral in de eerste helft, met het duo tegen Oekraïne." Maar een dip van twaalf minuten veranderde alles. Niet alleen vanwege de verdediging, verduidelijkt hij, maar vanwege het hele team.

Rudi Garcia houdt echter alle opties open. Hij benadrukt dat Arthur Theate, afwezig voor die wedstrijd, een natuurlijke kandidaat blijft voor een rol in de verdediging. Hij spreekt ook over de mogelijke opkomst van jonge spelers of de terugkeer van meer ervaren spelers.

"Het is aan mij om de juiste formule te vinden", concludeert hij eenvoudigweg. Geen wonderoplossing, maar een duidelijk idee: zich aanpassen aan de sterke punten van het Belgische voetbal en het beste halen uit de beschikbare spelers.