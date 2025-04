Hilarisch! José Izquierdo vertelt hoe zijn eerste indruk van Hans Vanaken was

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Hans Vanaken is het uithangbord van Club Brugge. Toch dacht niet iedereen dat hij zo'n spilfiguur zou worden bij de eerste indruk.

José Izquierdo was donderdagavond in Brugge om de aftrap te geven voor de wedstrijd tegen Union SG. Het leverde echter geen extra dosis geluk op, want blauwzwart ging met 0-1 onderuit.

De ex-speler van Club Brugge moet nog denken aan de tijd dat hij Hans Vanaken bij blauwzwart leerde kennen. “Hans is echt a joke”, vertelt hij aan het Nieuwsblad.

Euhm? Wat zegt hij nu over zijn ex-ploegmaat? “Hij doet het te makkelijk lijken. Weet je, toen ik hem de eerste keer zag, geloofde ik niet dat hij voetballer was. Je bent te mager, my friend , zei ik. Hij lijkt meer een bezorger van Uber Eats of zo.”

Club Brugge legde aardig wat geld op tafel voor Vanaken. “Ik dacht echt: wat is Club Brugge allemaal aan het doen met die transfers? Maar oh my god , wat een speler.”

Izquierdo is echt onder de indruk van de Brugse kapitein. “Zijn passing is fan-tas-tisch. Hij wandelde de hele wedstrijd, dan gaf hij drie geweldige passes en wonnen we met 3-0. Het leek wel PlayStation.”