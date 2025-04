Straffe ambitie: 31-jarige ex-speler van Anderlecht wil... bondsvoorzitter worden

Dit is een ambitie die voor discussie zal zorgen: Nathan Kabasele, slechts 31 jaar oud maar nu al ver van de voetbalvelden, wil voorzitter worden van de Congolese voetbalfederatie.

Nathan Kabasele (31 jaar) werd lange tijd beschouwd als een van de grootste talenten van Neerpede. Hij kwam in het eerste team in 2012, speelde 30 wedstrijden voor de Paars-witten, voordat hij aan een vrij chaotische carrière begon die werd verstoord door blessures.

Als Belgisch U21-international heeft de in Charleroi geboren Kabasele gespeeld in Italië, Nederland, Roemenië en Turkije, maar slaagde er nooit volledig in door te breken. Bij De Graafschap speelde hij de meeste wedstrijden (58, 11 doelpunten).

Zijn loopbaan eindigde met onder andere een verrassende passage in Irak, een terugkeer naar de Democratische Republiek Congo waar hij vandaan komt en waar hij al eerder in zijn jeugd was teruggekeerd, en verondersteld wordt zijn carrière af te sluiten bij KVC Westhoek in 2022.

Hoewel zijn voetbalcarrière niet liep zoals gepland, heeft de voormalige Anderlecht-speler nu grote ambities voor zijn leven na het voetbal. In een interview met Leopard Leader heeft Nathan Kabasele onthuld dat hij van plan is om zich kandidaat te stellen voor het presidentschap van de Democratische Republiek Congo!

Zijn doel is dus om Constant Omari op te volgen, de voorzitter van de FECOFA gedurende 18 jaar, die recentelijk is geschorst vanwege verdenkingen van corruptie en wiens opvolger binnenkort moet worden aangesteld. Kabasele wil "een vernieuwings- en moderniseringswind door de Federatie laten waaien".

We weten niet wat de echte kansen zijn voor de Belgo-Congolese (overigens de neef van Dieumerci Mbokani) om deze verkiezing te winnen. Maar zijn ambitie is opmerkelijk...