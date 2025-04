Lokeren-Temse dankzij Nainggolan stapje dichter bij sprookje: "Maximaal één minuut"

Sporting Lokeren-Temse zit alweer een stapje dichterbij een absolute stunt. Tegen RWDM hadden ze het wel even lastig, maar in een dolle slotfase wisten ze alles recht te zetten. Achteraf was er dus ook veel vreugde.

RWDM had op de laatste speeldag van de reguliere competitie als leider nog naast promotie gegrepen en in Lokeren-Temse waren ze ook 2-0 gaan verliezen. In de terugmatch maakten ze echter alles snel goed.

Tien minuten voor tijd was het nog steeds 3-0 voor de Brusselaars en leken ze zo een stap dichter bij de Jupiler Pro League te komen. En toen draaide alles alsnog om.

Een nieuwe zinderende ontknoping werd het, waarbij Nainggolan en Ntamack voor de doelpunten zorgden. Op die manier zelfs geen verlengingen, maar gewoon een ticket voor de volgende ronde voor Sporting Lokeren-Temse.

Veel te doen over arbitrage

Er was heel wat te doen over de arbitrage in Brussel, waar vooral de Waaslanders over klaagden. “RWDM kwam op voorsprong met een penalty na een zogezegd handspel van Jonas Vinck, maar dat had blijkbaar enkel de scheids gezien. De tweede goal was duidelijk buitenspel en bij het derde pakte Robail de bal met de hand mee."

En toch liep het dus goed af: "Zelfs toen het 3-0 werd hebben we misschien maximaal één minuut gedacht dat het verhaal voorbij was. Maar nadien kwam het geloof snel terug. We wisten dus dat het kon en hebben het geloof snel weer opgepikt", besloot Naïm Boujouh in Het Nieuwsblad.