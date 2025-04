Radja Nainggolan reageert openlijk op onderzoek naar geleend geld in gloednieuwe talkshow: "Ik wil net dat er weer over mij geschreven wordt"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Voetballer Radja Nainggolan was gisteren te gast in de eerste aflevering van 'Bar Goens', de nieuwe talkshow van Eric Goens op VTM. Daar sprak hij voor het eerst openlijk over zijn naam die opdook in een groot drugsonderzoek.

Nainggolan geeft toe dat hij geld heeft geleend van Nasr-Eddine Sekkaki, een man met een strafblad. Eerst zei hij dat hij geld aan hem had uitgeleend, maar later gaf hij toe dat hij zelf geld nodig had. De voetballer zegt dat hij geld nodig had door zijn scheiding. De gezamenlijke bankrekening met zijn (ex-)vrouw was geblokkeerd, en daardoor zat hij even zonder geld. “Ik heb ook mijn privéleven", zegt hij tegenover Goens. "Ik wou mij gewoon amuseren zoals ik altijd doe. Waarom zou ik mij dan moeten inhouden?" Negatieve reputatie blijft plakken Nainggolan snapt niet waarom mensen hem met drugs linken. “Mensen geloven wat in de krant staat. Ik heb zelfs nog nooit iets van drugs aangeraakt.” Eric Goens wijst erop dat Nainggolan al vaker in opspraak kwam, en dat mensen hem daarom moeilijk geloven. Maar de voetballer lijkt dat naast zich neer te leggen. “Wat mensen van mij denken, interesseert me niet. Dit zijn allemaal feiten van voor ik bij Lokeren-Temse tekende. Juist toen ik weer positief in het nieuws kwam." Mooie vooruitzichten voor Radja Nainggolan hoopt nu met Lokeren-Temse te promoveren naar eerste klasse. In augustus wordt hij ook vader van een zoontje. Goens vraagt hem daarom om uit de kranten te blijven. Al lacht Radja daar met een kwinkslag om. “Ik wil net dat er weer over mij geschreven wordt, maar dan positief."