Werd KRC Genk benadeeld tegen Antwerp? Scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot is héél duidelijk

KRC Genk had een strafschop moeten krijgen tegen Antwerp afgelopen weekend. Scheidrechtersbaas Jonathan Lardot bevestigde dit in Under Review.

KRC Genk mag zich bestolen voelen na de 0-1 nederlaag tegen Antwerp. Een overduidelijke strafschop werd niet gegeven, en dat geeft scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot nu ook toe.

Semm Renders beging een zeer duidelijke handsbal in het eigen strafschgopgebied, maar tot grote verbazing van iedereen die de wedstrijd keek, ging de bal niet op de stip. Scheidsrechter Jan Boterberg zag het niet, en de VAR vond het blijkbaar geen clear-error.

"Als je de positie van de scheidsrechter ziet, kan je inderdaad een veldbeslissing van hem verwachten. Ik denk dat hij een duidelijk zicht heeft op de fase. De beweging is er ook, het is geen natuurlijke positie", begon Jonathan Lardor bij Under Review.

"Ik verwachtte een tussenkomst van de VAR, want het contact is duidelijk als je kijkt via het beeld van achter het doel, de tactical camera er recht achter. Je ziet dat de bal wordt gedevieerd. De aanvaller van Genk kopt en je ziet dat de bal afwijkt. Ik denk dat de VAR zich te veel concentreerde op het contactpunt, door in te zoomen op de fase. Maar als je een stapje terug zet en naar de baan van de bal kijkt op vertraagde snelheid, zie je duidelijk een afwijking."

"Maar het klopt dat de camera in doel een vertekend beeld geeft van de fase", maakt hij wel een kanttekening. "Op dat beeld lijkt het alsof de bal niet wordt aangeraakt, alsof er ruimte is tussen hand en bal, maar op de tegenovergestelde camera zie je de bal van richting veranderen."