Club Brugge komt met selectie voor belangrijk duel tegen KAA Gent: twee afwezigen vallen op

Nicky Hayen had deze middag al in zijn kaarten laten kijken over de selectie voor het duel tegen KAA Gent. Nu is het ook definitief duidelijk geworden dat Simon Mignolet er niet bij zal zijn tegen de Buffalo's. Benieuwd wat dat gaat geven richting bekerfinale.

Op zijn persconferentie had Nicky Hayen al positief nieuws gegeven over Hans Vanaken en Gustaf Nilsson. Beiden zitten zoals verwacht in de selectie voor het duel tegen KAA Gent.

Dat is niet het geval voor Simon Mignolet. Die raakt namelijk niet fit. "Simon Mignolet is nog geen honderd procent fit. Voor hem komt Gent iets te vroeg - we bekijken het dag per dag", klonk het op de persconferentie bij monde van Nicky Hayen.

Geen Mignolet in de selectie

Axl De Corte en Argus Vanden Driessche worden zo opgenomen in de selectie, terwijl Nordin Jackers onder de lat zal plaatsnemen. Benieuwd wat dat ook gaat geven richting bekerfinale op zondag.

These 21 names are ready for the Battle of Flanders! ⚔️ #CLUGNT — Club Brugge KV (@ClubBrugge) April 30, 2025

Ook van Onyedika geen sprake in de selectie voor het duel met de Buffalo's, want hij is geschorst. "Onyedika is inderdaad geschorst en dat kan gebeuren. Het is niet zo dat we vijf of zes spelers moeten vervangen", notuleerde Het Nieuwblad.

Verder zitten er geen grote verrassingen in de selectie van Club Brugge. De match van blauw-zwart tegen Gent kan van groot belang zijn met oog op de titelstrijd.