David Hubert blikt scherp terug op de manier waarop hij moest vertrekken bij Anderlecht

David Hubert moest vlak voor de play-offs vertrekken bij RSC Anderlecht. Voor hemzelf nog altijd een heel onbegrijpelijke keuze.

Op 20 maart schoof RSC Anderlecht David Hubert opzij, net na een vlotte overwinning tegen Cercle Brugge. Met Besnik Hasi was er meteen ook al een vervanger.

“Er zijn heel weinig coaches die, naar mijn mening, worden ontslagen na een 3-0 overwinning”, vertelt David Hubert bij RTL. “Het is moeilijk te accepteren.”

Volgens Hubert waren alle voorbereidingen getroffen voor de 10 wedstrijden in de play-offs en de bekerfinale. “Als dat gras dan recht voor je voeten wordt weggemaaid, doet dat altijd pijn. Ik heb de afgelopen tijd een analyse gemaakt van de laatste maanden.”

Hubert is duidelijk nog gehecht aan de spelersgroep en de staff en hoopt dat alles goed loopt met een bekerwinst tot gevolg. “Als iedereen op z’n best is, dan denk ik dat we - dat Anderlecht (grijnst) - absoluut in staat is om zondag iets te presteren.”

Ondertussen maakt Hubert ook duidelijk dat hij als coach aan de slag wil blijven, maar weet ook hoe de voetbalwereld in elkaar zit.

“Ik haal veel voldoening van voor een groep te staan, en spelers voor te bereiden richting de wedstrijd. Het is iets dat ik wil blijven doen”, besluit hij.