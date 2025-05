Antwerp kan zich aan dingen optrekken, maar speelt de bekerexit tegen Anderlecht nog? "Ik heb gezegd wat ik ervan vind"

Antwerp lijkt in stijgende lijn te gaan in de play-offs. Op mentaal vlak is er wel iets wat tegen Anderlecht in het nadeel kan spelen.

Het is immers tegen paars-wit dat Antwerp één van de grote ontgoochelingen van het seizoen opliep: de uitschakeling in de Beker van België. De 'Great Old' gaf begin februari alles om een achterstand uit de heenmatch uit te wissen en dat lukte met tien man nog bijna ook. Antwerp leek verlengingen af te dwingen, tot Verschaeren die droom aan diggelen knalde.

Speelt die bekeruitschakeling nog in de hoofden? "Da’s een goeie vraag", zei trainer Andries Ulderink volgens Gazet van Antwerpen op zijn persconferentie. "Ik begreep dat we in die wedstrijd – die ik niet heb teruggezien – meer verdienden. En dat er wat ‘emoties’ waren. Over dat laatste heb ik met de groep gesproken en gezegd wat ik ervan vind."

Weer optimisme bij Antwerp

De Nederlandse coach gaat er wel vanuit dat alle neuzen bij Antwerp in dezelfde richting staan. Hij was er bovendien zelf nog niet bij in dat bekertreffen met Anderlecht. Voor aanvang van het onderling duel in de play-offs is er best wat optimisme. Sinds de vorige speeldag is Antwerp de enige ploeg uit de 'laatste drie' van de Champions' Play-offs die een titelkandidaat heeft verslagen.

"Je ziet hoe dicht de dingen soms bij elkaar liggen", beweert Ulderink over die zege op het veld van Genk. "Reeds in aanloop naar Union – op de openingsspeeldag – kreeg ik het gevoel: "Hé, er ontstaat wat binnen de groep." Toch moesten we tot nu op de bevestiging wachten." Het is altijd mooi als geduld en hard werken uiteindelijk toch beloond wordt.

Bayo goede vervanger voor Janssen

Er werd gedacht dat Antwerp Vincent Janssen hard zou missen, maar dat leek in Genk niet het geval. "Bayo vulde de rol van Janssen netjes in. Hopelijk kan hij – net als de anderen – de lijn voortzetten. Garanties daarvoor zijn er niet." Deze namiddag begint Antwerp weer vanaf nul.