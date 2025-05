Duitse topclub zoekt nieuwe coach: Priske lijkt af te vallen, maar voormalige-JPL-coach komt dan wel weer in beeld

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

VfL Wolfsburg is op zoek naar een nieuwe trainer. De naam van Brian Priske werd genoemd, maar de Duitse club kijkt ook naar een andere oude bekende in het Belgische voetbal.

Met de aanstelling van Koen Stam en Christian Clarup als nieuwe stafleden, neemt de club stevige stappen richting een frisse wind in het nieuwe seizoen. Toch is de grote vraag wie Ralph Hasenhüttl, wiens vertrek nog niet officieel is bevestigd, zal opvolgen als hoofdcoach van de Duitse topclub.

Koen Stam, die momenteel werkzaam is bij Feyenoord, zal de rol van Widmayer overnemen als schakel tussen de academie en het eerste team. Clarup, een ervaren performance manager bij Sparta Praag, zal als fitnessverantwoordelijke de fysieke voorbereiding van het team onder zijn hoede nemen.

En dan komen we bij Brian Priske, die als één van de topkandidaten wordt beschouwd, zeker aangezien hij een sterke band heeft met de nieuw aangestelde stafleden Stam en Clarup. Maar nu blijkt volgens Kicker dat de voormalige trainer van Antwerp, die in februari werd ontslagen bij Feyenoord, niet naar de club zal komen.

Volgens Kicker zoekt Wolfsburg specifiek naar een Duitstalige coach. Iemand die zou passen binnen de clubcultuur.

Toch nog Blessin?

Een opvallende naam die de ronde doet is die van Alexander Blessin, nu coach van FC St. Pauli, maar voordien actief in België bij KV Oostende en Union. Benieuwd wie uiteindelijk de nieuwe coach van Wolfsburg zal worden. Wordt ongetwijfeld vervolgd.