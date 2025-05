Eric Gerets is zichtbaar aangedaan en maakt vrijdagavond een unieke comeback als trainer

Vrijdag zal Eric Gerets terugkeren naar de trainersbank voor een wedstrijd van legendes, georganiseerd in het Vélodrome van Marseille. De Leeuw van Rekem toonde zich bijzonder ontroerd bij het idee om de club uit Marseille weer te zien.

Op vrijdagavond zal Olympique de Marseille zijn 125-jarig bestaan vieren met een "match of legends" in het Vélodrome-stadion. Voor deze gelegenheid zal Eric Gerets, de iconische trainer van de club tussen 2007 en 2009, de eer hebben om een van de twee teams te leiden.

De "Leeuw van Rekem", die op 18 mei aanstaande 71 jaar wordt, heeft zijn emoties geuit bij het idee om terug te keren naar de Middellandse Zee. Al eerder aanwezig in maart 2024 voor de Classique OM-PSG, heeft hij een sterke herinnering aan deze terugkeer.

Ik verzeker je dat ik kippenvel had, echte kippenvel

"Ik ben zo blij om terug te komen om het publiek te begroeten. Vorig jaar stonden Mamadou Niang en Djibril Cissé op me te wachten in het hotel om me te verwelkomen. Ik verzeker je dat ik kippenvel had, echt kippenvel."

"Alleen al bij het idee om veel van mijn voormalige spelers weer te zien, krijg ik het weer. Het is een onbeschrijfelijk genoegen. Hier terugkomen voelt als thuiskomen, ook al heb ik maar twee jaar in Marseille doorgebracht", klonk het bij La Provence.

Eric Gerets ontroerd tot tranen toen hij zijn uitnodiging ontving

Hij is dé held van supporters van Standard Luik, de andere club die hem dierbaar is, en Eric Gerets wordt regelmatig gezien op de tribunes van Sclessin, zelfs tijdens de Europe Play-offs die vaak genegeerd worden door het publiek. De voormalige coach heeft ook gesproken over zijn gezondheidstoestand. Nadat hij in 2012 een hersenbloeding kreeg toen hij in Qatar trainde, en waar hij tot op de dag van vandaag gevolgen van draagt.

"Ik probeer stand te houden. Er zijn ups en downs, maar ik moet toegeven dat er vooral downs zijn. Desalniettemin ben ik in leven, en ik zal aanwezig zijn in Marseille deze vrijdag! Ik heb een boodschap voor de fans van OM: ik hou van jullie! Toen de club me belde en ik de lijst van spelers zag die ik zou ontmoeten, moest ik bijna huilen."

Veel topspelers op komst

"Afgezien van Niang en Cissé heb ik niemand van hen gezien. Om hen voor het eerst in zestien jaar weer te zien, is ongelooflijk!" Het belooft een historisch weekend te worden in Marseille. De dag na de wedstrijd zal een standbeeld ter ere van Bernard Tapie voor het Vélodrome-stadion worden onthuld.

Op het veld wordt een pléiade van Olympische legendes verwacht: Didier Drogba, Samir Nasri, Franck Ribéry, Robert Pirès, Basile Boli, Jean-Pierre Papin, Fabrizio Ravanelli, Mamadou Niang, Josip Skoblar, Sonny Anderson, Jocelyn Angloma, Brandão, Rod Fanni, Benoît Cheyrou, Bafétimbi Gomis, Vitorino Hilton, Taye Taiwo, Stéphane Mbia, Charles Kaboré, William Gallas, ...