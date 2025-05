Hij was bijna de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels, maar Spanjaard kiest nu toch voor een verrassende uitdaging en volgt voormalige speler van Eupen op

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Qatarese Voetbalfederatie heeft bekendgemaakt dat Julen Lopetegui de nieuwe bondscoach van Qatar wordt. De 58-jarige Spanjaard volgt zijn landgenoot Luis Garcia op, die slechts enkele maanden in de functie zat.

Luis Garcia, die in België vijf jaar voor KAS Eupen speelde, werd in december 2024 aangesteld als bondscoach van Qatar. Na enkele maanden in Qatar besloot de Qatarese Voetbalfederatie echter om zijn werk te beëindigen en op zoek te gaan naar een nieuwe coach.

Volgens Het Nieuwsblad is dat nu Julen Lopetegui geworden. De voormalige bondscoach van Spanje leidde de nationale ploeg van 2016 tot 2018, waarna hij een korte periode als trainer van Real Madrid had.

Dit jaar was Lopetegui aan de slag bij West Ham United, maar hij werd al snel genoemd als mogelijke opvolger van Domenico Tedesco bij de Rode Duivels. Uiteindelijk koos de Belgische Voetbalbond voor de Franse coach Rudi Garcia, maar nu krijgt Lopetegui dus een nieuwe kans als bondscoach in Qatar.

De Spanjaard heeft een overeenkomst getekend tot 2027, wanneer Qatar de Asian Cup zal organiseren. Qatar is tweevoudig titelverdediger in het toernooi en hoopt onder leiding van Lopetegui zijn status te behouden.

Het debuut van Lopetegui staat gepland op 5 juni. Dan neemt Qatar het thuis op tegen Iran.