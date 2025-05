Marc Degryse en Toby Alderweireld zijn het roerend eens en hebben heldere boodschap voor Jérémy Doku & co

We mogen blij zijn dat we in België een talent als Jérémy Doku hebben, maar hij moet wel nog meer rendement halen uit zijn acties. Hij is niet de enige speler bij de Rode Duivels die nog met deze uitdaging kampt.

Gisterenavond heeft de hele wereld met open mond zitten kijken naar een weergaloze prestatie van het jonge toptalent Lamine Yamal in de Champions League. Hij was weer dé uitblinker bij Barcelona, in die heerlijke pot voetbal tegen Inter die eindigde op 3-3. Bij VTM waren onder meer Marc Degryse en Toby Alderweireld de gasten in de studio om alles te analyseren.

Degryse heeft dan ook genoten van wat Yamal op de mat heeft gelegd. "Ik zat tijdens de wedstrijd te denken: hij is nog maar zeventien jaar, wij hebben bij de Rode Duivels ook wel wat jongens met dat profiel. Een Bakayoko. Lukekabio, aan die kant (rechterflank, red.). Doku aan de andere kant. Zij moeten een keer naar Yamal kijken", vindt Degryse.

Alderweireld is het eens met Degryse

Allemaal goed en wel, maar om wat dan te doen? "Om betere beslissingen te nemen bij acties die ze opzetten." Toby Alderweireld is het helemaal met de analist eens. "Elke actie bij hem is naar doel toe, is om assists te geven, om productief te zijn", zegt de Antwerp-speler over Yamal. "Niet enkel een overstapje doen om daarna de bal terug achteruit te spelen."

Het ziet er dus niet enkel mooi uit, het is ook nog eens functioneel. Daar draait het voor Alderweireld om. "Hij zoekt een tegenstander op om een voorzet te geven of een doelpunt te maken. Hij doet het puur om cijfermatig beslissend te zijn. Dat is een verschil met voor een voetballer naar het stadion te gaan die zijn man een keer passeert."

Ook Alderweireld looft Lamine Yawal

Alderweireld ziet bij Yamal een grote drang om matchen te beslissen. "Hij doet het puur om doelpunten te maken en assists te geven."