'Vincent Kompany wil Manchester City aftroeven voor nieuwe Kevin De Bruyne in ongeziene deal'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Kevin De Bruyne kondigde onlangs zijn afscheid aan bij Manchester City. De club gaat op zoek naar een vervanger en daarbij zou de kans wel eens groot kunnen zijn dat ze in het vaarwater terecht gaan komen van ... Vincent Kompany.

Kevin De Bruyne zal Manchester City na dit seizoen verlaten. Waar hij naartoe zal gaan? Dat is tot op heden nog niet geweten. Maar ondertussen weten The Citizens al dat ze op zoek moeten naar een andere spelmaker.

Wirtz als opvolger De Bruyne?

De voorbije weken werd ook Charles De Ketelaere genoemd als mogelijke vervanger van KDB, maar het toptarget zou toch een speler zijn uit de Duitse competitie.

Het is namelijk een publiek geheim en al langer bekend dat de club haar pijlen heeft gericht op Florian Wirtz van Bayer Leverkusen. Al zijn zij niet de enige ploeg die wel wat zien in de middenvelder.

Strijd op komst?

Ook Bayern München zou wel wat zien in Wirtz. Vincent Kompany zou er dan ook alles willen aan doen om de speler in te gaan lijven, al zal dat niet makkelijk worden in het opbod met Manchester City.

Twee van de meer kapitaalkrachtige teams die op hetzelfde moment azen op een absolute topper? Dat is een heel bijzonder gegeven. En in de zomermercato kan het ook zeker nog alle kanten uit.