Bernd Storck prikt naar kalendermaker en Kortrijk: "Als ik hier vroeger was geweest ..."

KV Kortrijk speelt dit weekend op bezoek bij Cercle Brugge, terwijl STVV het een dag later opneemt tegen Beerschot. Bernd Storck heeft vooruitgeblikt op de match en daarbij ook wel met scherp geschoten.

KV Kortrijk heeft 6 op 6 nodig om nog kans te maken op de redding. Bovendien mag STVV ook niet winnen in eigen huis van Beerschot. De Kanaries spelen een dag later en dat snapt Bernd Storck, koos van KV Kortrijk, allerminst.

Kalendercommissie in de fout?

“Onbegrijpelijk dat deze twee matchen niet op hetzelfde moment gespeeld worden", aldus de oefenmeester van De Kerels. STVV kan spelen tegen Beerschot in de wetenschap dat het weet wat Cercle Brugge en Kortrijk hebben gedaan - dat kan van belang zijn voor plek 13 en/of 14.

De coach blijft er wel in geloven - zolang het mathematisch niet zeker is wil hij niet aan degraderen denken. Ook wat hij na dit seizoen zal doen, staat nog niet op zijn prioriteitenlijstje - dat zal ook afhangen van de eigenaars.

Te laat gekomen?

"Dit is op alle vlakken een betere groep dan drie jaar geleden en toen bleven we er al bij al nog gemakkelijk in. Dat zou dit jaar ook gelukt zijn, maar dan had ik hier vroeger moeten kunnen starten."

"Dat was mogelijk geweest, maar ze kozen een andere optie. Die 2 op 30 nekte KV Kortrijk. In tien matchen moet je altijd minstens tien punten pakken en dan zag het er nu allemaal heel anders uit", prikte hij stevig in Het Nieuwsblad.