Een feestdag om nooit te vergeten voor bondscoach Rudi Garcia

Rudi Garcia zei "ja" deze donderdag. De coach van de Rode Duivels is getrouwd met de journaliste Francesca Brienza, die hij meer dan 10 jaar geleden heeft ontmoet.

De bondscoach van België, Rudi Garcia, is getrouwd! De Dag van de Arbeid op 1 mei was dus een bijzondere dag voor de Fransman die zijn leven deelt met Francesca Brienza, een 38-jarige Italiaanse journaliste.

Huwelijk in Rome

Het huwelijk vond plaats in de Italiaanse hoofdstad, Rome. Persoonlijkheden zoals de voormalige speler van AS Roma, Medhi Benatia, de voormalige president van Olympique Marseille, Jacques-Henri Eyraud, en Philippe Montanier, de voormalige coach van Real Sociedad, waren aanwezig.

De twee geliefden ontmoetten elkaar toen de huidige coach van de Rode Duivels in 2013 het team van Roma leidde. Zijn huidige vrouw werkte bij het mediabedrijf van de club, Roma TV, toen ze elkaar ontmoetten.

Al lang gepland

Het was een huwelijk dat al een tijdje gepland stond, zoals de vrouw van de coach in 2024 verklaarde: "Ik zei ja. Ik heb een datum in gedachten, maar ik geef er de voorkeur aan om die niet te zeggen uit bijgeloof. We wachten op het juiste moment."

Ondertussen is de kogel dus door de kerk. We willen het paar alvast feliciteren met het mooie nieuws en een behouden toekomst samen wensen.