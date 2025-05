Ezechiel Banzuzi is nu blij dat eerdere toptransfer in de soep draaide: "Ik heb genoeg van achteruit spelen"

De carrière van Ezechiel Banzuzi (20) krijgt een duizelingwekkend vervolg. De Nederlandse middenvelder van OH Leuven maakt komende zomer de overstap naar RB Leipzig, dat liefst 16 miljoen euro op tafel legt. West Ham, Dortmund en Monaco grepen naast hem.

Banzuzi groeide bij OH Leuven uit tot een revelatie in de Belgische competitie. De rijzige Nederlander, ook wel de ‘Leuvense Pogba’ genoemd, maakte indruk met zijn krachtige spel, technische bagage en opvallende présence. De bijnaam draagt hij met trots: “Pogba was mijn idool, en Yaya Touré", zegt hij in De Volkskrant. Toch benadrukt hij: “Ik heb mijn eigen carrière.”

Zijn weg naar de top was allerminst vanzelfsprekend. Bij NAC brak hij op zijn 16de al door, maar in Nederland kreeg hij niet de erkenning die hij zocht. In Leuven vond hij wél zijn draai. “Ik voetbal heel mijn leven bij clubs die achteruit moeten. Ik wil nu eens vooruit", zegt Banzuzi. “Het Duitse voetbal spreekt me aan. En Leipzig heeft een topteam.”

De interesse van topclubs bleef niet uit. In de winterstop probeerde West Ham hem nog los te weken voor zo’n zes miljoen euro, maar Leuven hield het been stijf. “Het was moeilijk, ik wilde gaan, dat speelde in mijn hoofd. Maar het is achteraf goed dat het niet doorging. West Ham doet het niet zo goed, het is niet het type voetbal dat ik wil spelen.”

Achter zijn sportieve keuzes schuilt ook een diep geloof. Banzuzi is een wandelend eerbetoon aan God, met tattoos als ‘Fear God’ en ‘Trust in God’ op zijn armen. “Door Hem ben ik zo ver gekomen" klinkt het resoluut. Zijn ketting met kruis en armbandjes met 'ballers in God' zijn voor hem meer dan symboliek.

Twijfels kent hij niet meer. “God is aan mijn zijde", zegt hij. Met dat vertrouwen trekt Banzuzi binnenkort naar de Bundesliga, waar hij tussen namen als Xavi Simons en Geertruida verder wil groeien. De Leuvense Pogba is klaar voor zijn volgende hoofdstuk — en hij komt niet om zich te verstoppen.