'Juventus aast op Luiks jeugdproduct'

Diego Moreira maakt een erg goed seizoen door bij Straatsburg. Dat wekt interesse voor deze zomer. En zo lijkt de Luikenaar op weg naar een absolute topclub. De toekomst ligt mogelijk in Italië.

Het was in 2004, terwijl zijn vader Almani bij Standard speelde, dat Diego Moreira geboren werd in Luik. De linkerflankspeler werd opgeleid bij de Rouches tot hij 16 jaar was.

Jeugdopleiding bij Standard

Hij voltooide zijn opleiding aan de zijde van Benfica voordat hij twee jaar geleden bij Chelsea tekende. De Blues leenden hem zes maanden uit aan Lyon, waar hij vier basisplaatsen in de Ligue 1 veroverde. Daarna keerde hij terug naar Frankrijk, via een transfer naar Strasbourg voor 8,50 miljoen.

In de Elzas speelt de 20-jarige Luikenaar zich in de kijker met twee doelpunten en zeven assists in de competitie. Prestaties die niet onopgemerkt zijn gebleven. De Italiaanse journalist Mirko Di Natale beweert namelijk dat Moreira de interesse wekt van Juventus.

Een van de zomerse thrillers?

De Bianconeri hebben nog geen concreet bod uitgebracht, maar lijken bereid dit te doen. Dit lijkt echter nog niet gegarandeerd, aangezien de speler tot 2029 onder contract staat bij Strasbourg en het lijkt alsof hij van plan is daar zijn avontuur voort te zetten.

De vooruitgang van Diego Moreira heeft ook vragen opgeroepen over zijn sportieve toekomst bij de nationale ploeg. Er gingen enkele weken geleden geruchten rond dat Vincent Mannaert de speler zou hebben ontmoet om hem voor te stellen om voor België te kiezen, ondanks zijn aanwezigheid bij de Portugese jeugdteams sinds 2019.