KV Kortrijk rekent op... Beerschot: West-Vlamingen in bijzonder lastig parket

Na de nederlaag tegen Beerschot (2-0) ziet de situatie van KV Kortrijk er bijzonder somber uit. De club moet zaterdag winnen op het veld van Cercle Brugge én hopen dat STVV niet wint van Beerschot om nog kans te maken op een barragewedstrijd. Enkel die combinatie kan hen redden van de degradatie.

Trainer Bernd Storck bracht nochtans nieuw leven in de ploeg sinds zijn komst. Waar KVK eerder afgeschreven leek, bracht hij het geloof terug. Maar na het verlies op het Kiel is de droom op een mirakel stevig beschadigd. “We moeten nu elke wedstrijd winnen en hopen dat Beerschot zondag even sterk voor de dag komt als tegen ons", zegt Storck.

De druk is groot: als Kortrijk zaterdag verliest, valt het doek definitief. Bij winst wordt het met hoop kijken naar STVV-Beerschot. Alleen bij een gelijkspel of nederlaag van Sint-Truiden kan KVK zich alsnog naar een barragematch knokken.

Voor de confrontatie met Cercle moet Kortrijk het stellen zonder Marco Ilaimaharitra, die geschorst is. De middenvelder lijkt bij een degradatie te vertrekken. Abdoulaye Sissako schuift wellicht een rij naar voren, terwijl ook Dermane Karim op een kans hoopt. Toch lijkt hij geen voorkeurspion van Storck te zijn.

Toch weigert de Duitse coach de hoop op te geven. “Het is zaak om erin te blijven geloven", benadrukt hij in HLN. De trainer weet dat de situatie precair is, maar probeert de rust te bewaren binnen de groep in aanloop naar de beslissende partij.

Beerschot-trainer Dirk Kuyt gaf vorige week alvast een sprankje hoop aan zijn collega. “Ik heb aan Bernd beloofd dat we zullen knokken tot de laatste snik", klonk het vastberaden. Of het nodig zal zijn, hangt volledig af van wat Kortrijk zaterdag presteert.