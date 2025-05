Besnik Hasi doet zijn plan tegen Club Brugge uit de doeken: Anderlecht héél anders deze keer?

Besnik Hasi trekt met Anderlecht naar de bekerfinale tegen Club Brugge met een duidelijke missie: het roer radicaal omgooien tegenover de vorige confrontaties met blauw-zwart. "We zijn dit keer een ander Anderlecht, en dat moeten we tonen."

De trainer van paars-wit erkent dat Club Brugge voorlopig het voordeel heeft. “Ze hebben ons dit seizoen al drie keer geklopt", zegt Hasi. “Maar we moeten daar niet te veel naar kijken. Het is nu een finale, één wedstrijd. Alles kan gebeuren in zo’n match. En ook voor Club is er druk, want het is lang niet zeker of zij kampioen spelen. Dit is voor beide ploegen een unieke kans op een prijs.”

Hasi weet ook precies waar het fout liep in de vorige duels. “In de play-offs waren we niet klaar om tegen Club te spelen. We speelden te weinig naar voren, en dat is om problemen vragen tegen zo'n ploeg", klinkt het kritisch. “Morgen moeten we meer vooruit voetballen en de jongens vooraan in stelling brengen. Daar hebben we kwaliteit, daar kunnen we Club pijn doen.”

De coach is optimistisch door de recente evolutie binnen zijn team. “De voorbije weken hebben we meer stabiliteit getoond in ons spel. Bovendien zie ik steeds meer spelers op een hoger niveau acteren. Dat geeft vertrouwen richting die finale.”

Toch blijft Hasi realistisch over de opdracht die voor hen ligt. “Club is van een ander kaliber dan Gent of Antwerp. Dat beseffen we goed. Maar net daarom moeten we als ploeg durven spelen, niet achteruit leunen.”

Met vertrouwen én een vernieuwde aanpak hoopt Hasi Club Brugge te verrassen in het Koning Boudewijnstadion. “We geloven in onszelf. En als we het plan goed uitvoeren, maken we echt kans.”