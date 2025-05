De pijnlijke cijfers voor Marc Coucke sinds zijn overname bij Anderlecht: bekerfinale tegen Club Brugge als omslagpunt?

Het is een beetje een vreemde situatie. Zaterdag spelen Union en Genk tegen elkaar een match die beslissend kan zijn in de titelstrijd, maar toch zijn alle blikken nu al gericht op de bekerfinale op zondag tussen Anderlecht en Club Brugge.

Anderlecht lijkt af te stevenen op de vierde plaats in de Champions' Play-offs, terwijl Club Brugge nog volop meespeelt om de titel. In de stand is de kloof ook wel weer vrij duidelijk te noemen.

Omslagpunt?

Tien jaar geleden waren paars-wit en blauw-zwart nog bijzonder aan elkaar gewaagd. Ook toen speelden beide tegen elkaar in de bekerfinale en was het uiteindelijk Club Brugge dat het haalde.

Het zou het omslagpunt blijken te zijn in de historische strijd tussen de twee topclubs. In de tien seizoenen ervoor werden zes paars-witte titels gevierd en slechts eentje voor Club Brugge, in de tien jaar erna is dat helemaal omgekeerd.

Zeven jaar op rij geklopt

De laatste prijs voor Anderlecht dateert van 2017, terwijl blauw-zwart dus helemaal heeft overgenomen. En zeker sinds Marc Coucke de plak zwaait bij de hoofdstedelingen is het verschil duidelijk.

Club Brugge heeft sindsdien een quasi feilloos rapport te noteren: 2e, 1e, 1e, 1e, 4e en 1e. Geen enkele van de zes keren kwam Anderlecht in de buurt van dat resultaat - pijnlijk: 6e, 8e, 4e, 3e, 11e en 3e. En ook dit seizoen is de kloof al onoverbrugbaar. Of wordt de bekerfinale een nieuw omslagpunt?