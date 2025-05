Hans Vanaken verrast met uitspraken over Anderlecht: "Ik begrijp Mats Rits... Ikzelf?"

Voor Hans Vanaken draait de bekerfinale vooral om winnen, niet om wrok of rivaliteit. De middenvelder van Club Brugge wil zondag koste wat kost met de trofee naar huis.

Toch staat Vanaken anders in de rivaliteit met Anderlecht dan veel van zijn ploegmaats. “Ik vind het mooi dat het zo’n traditionele affiche is, maar ik heb minder vijandige gevoelens tegenover Anderlecht dan anderen bij Club", geeft hij eerlijk toe. “Ik kom uit Limburg, en daar was Lommel tegen Racing Genk de grootste strijd. Niet te vergelijken met hier.”

Voor jongens als Max De Cuyper of Leander Dendoncker ligt dat anders, weet Vanaken. “Zij zijn opgegroeid met die rivaliteit. Max zegt weleens dat hij nooit voor Anderlecht zou kunnen spelen, en Leander zou dan weer nooit voor Club tekenen. Zo ver gaat het bij mij niet", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Hij beseft dat een voetbalcarrière grillig kan verlopen en gebruikt Mats Rits als voorbeeld. “Die had een paar jaar geleden ook niet gedacht dat hij ooit bij Anderlecht zou spelen. Maar twee jaar geleden begreep ik zijn keuze: hij kreeg er meer speelkansen. Soms moet je aan jezelf denken.”

Op de vraag of hij zelf ooit voor paars-wit zou tekenen, blijft hij nuchter. “Ik ben op een punt in mijn carrière dat het toch niet meer zal gebeuren, dus ik hoef er niet over na te denken. Het is geen optie, klaar.”

Wat voor Vanaken telt, is de beker. “Wie er scoort, maakt me niet uit, zolang wij winnen. Maar als ik de winnende maak? Ja, dat zou mooi zijn. Prijzen zijn het enige wat overblijft.”