Hein Vanhaezebrouck vol lof voor deze drie spelers van Club Brugge, maar ook met een waarschuwing: "Mag niet nonchalant worden"

RSC Anderlecht en Club Brugge strijden zondag om de Croky Cup. En dus moeten beide teams opnieuw rekenen op hun sterkhouders. Als we een 'mixed 11' zouden maken, dan zou dat toch vooral blauw-zwart kleuren. Op sommige plaatsen is het niveauverschil heel groot.

Club Brugge is de grote favoriet in de bekerfinale tegen RSC Anderlecht, al zullen ze dat in de hoofdstad niet eens zo erg vinden. "We zijn liever de underdog dan de favoriet", gaf ook Besnik Hasi al eens mee.

Veel lof voor Club-spelers

Voor blauw-zwart is het iets meer van moeten, al hebben zij ook nog een titelstrijd te strijden de komende drie weken. Een aantal van de sterkhouders hebben dit seizoen wel heel veel indruk gemaakt op iedereen.

En dus ook op de analisten. "Jashari is de beste speler in de competitie geweest", opende Hein Vanhaezebrouck onder meer in Het Nieuwsblad. En ook over Hans Vanaken is hij lyrisch.

Geen nonchalance graag

"Op zijn positie is hij de beste in België. Zelfs bij sommige topclubs in de grote competities zou hij meekunnen", aldus de gewezen coach van onder meer RSC Anderlecht, Kortrijk, Gent en Genk.

Ook voor de Cuyper heeft Vanhaezebrouck lof, al geeft hij daar ook een kanttekening: "Hij moet wel opletten met zijn verdedigend werk. Af en toe zitten er missers tussen. Hij mag niet nonchalant worden, hij moet die grinta van weleer hervinden."