"Het is gênant voor de fans, maar ook voor ons": speler Standard legt de vinger op de wonde

Met 22 doelpunten in de reguliere competitie was Standard de slechtste van de klas, met 'voorsprong' op al de rest. En ook in de nacompetitie gaat het niet al te vlot om te scoren tegen de ploegen die nochtans spektakel brengen.

OH Leuven, Dender, Westerlo, Mechelen en Charleroi zijn de tegenstanders van Standard dit seioen in de Europe Play-offs. Teams waar een instituut als Standard eigenlijk zou moeten kunnen winnen.

Maar ook dit seizoen lukt het gewoon simpelweg niet. Na zes speeldagen staan ze op vier gelijke spelen en twee nederlagen. Ze scoorden vijf keer en kregen zeven goals tegen. Het verschil is niet groot, maar de match tegen Charleroi is toch een wedstrijd van de laatste kans.

26 matchen zonder overwinning

Voor Marlon Fossey is het ondertussen al een historische reeks aan het worden van wedstrijden zonder overwinning in de play-offs - ook de voorbije twee seizoenen liep het voor geen meter.

"Ik ben de enige speler die aanwezig is geweest bij bijna alle 26 wedstrijden zonder overwinning, dus ik wil winnen. Ik neem de situatie niet licht op, het is gênant voor de fans, maar ook voor ons."

Negatieve of positieve druk?

"We werken hard op training, we begrijpen dat deze wedstrijd onze laatste kans is om deel te nemen aan Europees voetbal. We willen alles geven, we moeten ons leven op het veld achterlaten," verklaarde de Amerikaan op de persconferentie vrijdag.

"Er is altijd druk. Zeker tegen Charleroi, maar dat is een goede zaak. Er zal een goede sfeer zijn dit weekend, maar we zijn niet naïef. We snappen dat ze boos zouden zijn als we verliezen en dat begrijpen we. Het kan negatieve, maar ook positieve druk geven."