Kevin De Bruyne bijt van zich af na masterclass - en zijn toekomst lijkt duidelijk

"Oh Kevin De Bruyne, Oh Kevin De Bruyne." Het Etihad Stadium kirde van plezier na een nieuwe (laatste?) masterclass van Rode Duivel KDB. Met dan ook aan een assist van Jérémy Doku. En wat brengt de toekomst?

Kevin De Bruyne speelde een heel goede wedstrijd voor Manchester City in eigen huis tegen Wolverhampton. Tien minuten voor tijd verliet Kevin De Bruyne onder luid applaus het veld.

En dat deed KDB zonder al te veel emotie. Na de wedstrijd had hij dan ook een en ander te vertellen over de zaak én over zijn nakend afscheid bij The Citizens.

"Ik heb getoond dat ik wel nog mee kan", klonk het achteraf tegen de pers. "Ik geniet hier nog steeds. We hebben nog werk te doen."

Amerikaans avontuur?

"Veel ploegmaats hebben me verteld dat ze verdrietig zijn dat ik vertrek, maar soms gaat het nu eenmaal zo in het leven." Rest de vraag: waar brengt de toekomst hem? "Dat is het enige jammere: dat ik niet weet wat de toekomst brengt."

Het Inter Miami van Lionel Messi werd een tijdlang genoemd, terwijl er ook opties binnen de Premier League zouden zijn. Toch lijkt Chicago Fire ondertussen de favoriet te zijn om hem in te lijven.