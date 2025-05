Zijn laatste wedstrijden voor Club Brugge... Sterkhouder is héél duidelijk over zijn transferplannen

Maxim De Cuyper spreekt openlijk over zijn wens om elders heen te gaan. De verdediger van Club Brugge ziet het wel zitten om naar het buitenland te vertrekken, terwijl hij toch een sterke band behoudt met zijn opleidingsclub.

Maxim De Cuyper is pas 24, maar geldt al jaren als een van de meest constante krachten op de linkerflank van Club Brugge. De Belgische international is een toonbeeld van inzet en betrouwbaarheid, gevormd in het jeugdcentrum van blauw-zwart. Toch verrast hij in een interview met Het Laatste Nieuws met opvallend eerlijke uitspraken over zijn toekomst.

“Ik heb altijd gezegd dat ik meteen zou tekenen voor een carrière als die van Hans Vanaken of Brandon Mechele", klinkt het bewonderend over zijn ploegmaats die Club Brugge al jaren trouw zijn gebleven. “Maar je weet nooit hoe een carrière loopt", beseft hij tegelijk.

Wat vooral opvalt, is zijn openheid over een mogelijk vertrek. “Om eerlijk te zijn: ik heb meer zin om ooit naar het buitenland te trekken dan om mijn hele carrière bij Club te blijven.” Geen theater, geen schijn. De Cuyper voelt zich nog altijd nauw verbonden met Brugge, maar hij wil zich verder ontwikkelen in een andere voetbalcultuur.

Hij benadrukt dat een afscheid niet gelijk hoeft te staan aan een breuk. “Als ik hier op een mooie manier vertrek – en daar ga ik van uit – dan zie ik niet in waarom de deur ooit definitief gesloten zou zijn.”

Die verbondenheid met Club zit diep. Tijdens de aanloop naar de bekerfinale tegen Anderlecht vertelde hij nog: “Als kind kleurde ik zelfs niet met paarse stiften.” Een knipoog, maar ook een teken van hoe blauw-zwart altijd deel van hem is geweest.