Zorgen voor Club Brugge? Hans Vanaken legt zelf uit hoe het zit met zijn blessure

Zondag staat de bekerfinale op de agenda. Hans Vanaken neemt het met Club Brugge op tegen RSC Anderlecht.

Hans Vanaken gaat met Club Brugge uit van derde keer goede keer. “Ik heb twee keer de finale verloren, laat ons hopen dat de derde de goeie keer is”, vertelt hij op de persconferentie.

“Je zou kunnen zeggen dat de cirkel rond is als ik de beker win met Club, maar anderzijds moeten we ook volgend seizoen opnieuw presteren.”

Vanaken is volledig fit. Hij heeft geen last meer van zijn enkelblessure. “Anders zou ik de vorige wedstrijden ook niet gespeeld hebben”, geeft hij aan.

Nochtans werd hij eerder deze week tegen Gent vervangen. “Het was wel verstandig om donderdag vroegtijdig naar de kant te gaan, om niet extra risico’s te nemen. Maar ik ben klaar om te spelen.”

Dat blauwzwart Anderlecht kan kloppen, daar twijfelt hij niet aan. “We stappen elke wedstrijd het veld op met de bedoeling dominant te zijn. Maar ook Anderlecht staat voor dominant voetbal. We zullen morgen zien, maar we hebben dit jaar al genoeg laten zien dat we een niveau kunnen halen om iedereen te kloppen”, besluit hij.