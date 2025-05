'Technische en medische staf RSC Anderlecht heeft de knoop doorgehakt over Jan Vertonghen'

De technische en medische staf hebben de knoop over de inzetbaarheid van Jan Vertonghen in de bekerfinale doorgehakt. Vertonghen zal niet aan de aftrap komen.

Dat meldt alvast Het Laatste Nieuws. De redactie van de krant claimt vernomen te hebben dat Vertonghen op de bank start en dus geen deel uitmaakt van de basiself van Besnik Hasi. Dat is ook niet onlogisch, want na een lange periode met aanhoudende pijn aan de achillespezen was het lang onzeker of hij überhaupt de bekerfinale zou kunnen spelen.

Enkele dagen geleden kwam er een nieuwe wending in het verhaal, want Vertonghen maakte plots deel uit voor de uitwedstrijd tegen Antwerp. Vertonghen viel een kwartiertje voor tijd in op de Bosuil en leek die test prima te doorstaan. Na afloop van die competitiematch kondigde de recordinternational dan ook prompt aan dat hij in de selectie voor de finale zou zitten.

Vertonghen bereid risico's te nemen

Op de persconferentie in aanloop naar de bekerfinale was Vertonghen ook de Anderlecht-speler die de media te woord stond. Hij maakte duidelijk dat hij bereid was om risico's te nemen om nog belangrijk te kunnen zijn voor Anderlecht. Hij wilde ook niet enkel terugkeren om op de Heizel eens naar het publiek te zwaaien, hij wilde echt van waarde zijn voor zijn team.

De verklaringen van Vertonghen indachtig was zelfs een basisplaats niet helemaal uitgesloten. Zo ver komt het dan allicht toch niet. Besnik Hasi zal in principe geen beroep op hem doen van bij de aftrap. Het lijkt dan wel zo goed als zeker dat - indien het medisch verantwoord is - Vertonghen zich zal kunnen opmaken voor een invalbeurt.

Ervaring Vertonghen kan van goudwaarde zijn

De ervaring van Vertonghen kan sowieso van goudwaarde zijn van Anderlecht, dat als underdog aan de finale begint.