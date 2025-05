Standard-fans krijgen alweer niet wat ze verdienen: "Het doet pijn om hen zo te zien"

Voor velen was Standard niet op niveau in de Waalse derby, en meer algemeen sinds het begin van de Europe Play-offs. Volgens Daan Dierckx ontbrak het aan geluk, afwerking, maar niet veel anders.

Het is nu voorbij voor Standard. De Luikenaars hadden enkele kansen tegen Charleroi, maar ze hadden er veel te weinig om de goed georganiseerde Zebra's in de problemen te brengen. Onze analyse verschilt echter van die van Daan Dierckx, die vond dat Matricule 16 een redelijk goede wedstrijd had gespeeld.

"We hadden de controle, we verdedigden de hele wedstrijd man tegen man. De eerste vijf minuten van de tweede helft begrijp ik niet wat er is gebeurd. Dat kan gebeuren. We moesten scoren omdat we hebben aangedrongen, maar de bal ging er niet in. Vroeger scoorden we als eerste en hielden we de nul. Nu is het anders, we incasseren het eerste doelpunt en we hebben niet kunnen gelijkmaken."

Het moet gezegd worden dat Ivan Leko voor deze wedstrijd flink moest puzzelen. Er waren veel geblesseerde spelers en om 15.00 uur speelde SL16 FC een zeer belangrijke wedstrijd voor zijn toekomst in eerste nationale. Mate Simicic, René Mitongo en Laurent Henkinet waren dus drie van de zes reserves, zonder Attila Szalai, die nog niet klaar was. Geen excuus, volgens Daan Dierckx, want volgens hem hadden de aanwezige spelers een ander resultaat kunnen behalen.

"We hebben een tekort aan spelers, maar we moeten onze verantwoordelijkheid nemen. We zijn jong, maar dat is geen excuus. Het is jammer dat we hebben verloren, maar ik denk dat het niet verdiend was. We hadden kansen en we hebben aangedrongen, maar de bal ging er niet in. Bij hun goal hadden we de speler bij de tweede paal moeten pakken, dan was er ook geluk mee gemoeid. Er waren nog veertig minuten over om gelijk te maken en te winnen, het is jammer.

Het ontbrak hen ook niet aan strijdlust of grinta. "We hebben soms duels verloren, maar soms ook gewonnen. We speelden een goede eerste helft, we lieten Charleroi niet veel toe. Het is jammer om de tweede helft zo te beginnen, vervolgens hebben we geprobeerd alles te geven, maar het is niet gelukt."

Na de wedstrijd werden de spelers van Ivan Leko weggehoond door verschillende supportersgroepen tijdens hun ereronde. Sclessin rommelde, en het is niet prettig om de supporters in zo'n boze toestand te zien, aldus de centrale verdediger.

"Het doet pijn om de supporters zo te zien. We geven alles op het veld, maar ik begrijp dat we niet het gewenste resultaat hebben behaald. Er resten nog drie wedstrijden, het is aan ons om zoveel mogelijk te winnen. We moeten hun reactie accepteren, want het is een vreselijke reeks, 27 wedstrijden zonder overwinning in de Play-offs. We hebben alle respect voor hen, maar het doet pijn."

"De situatie van de club? Die was vorig jaar erger. Het enige wat we kunnen doen is ons op het veld laten zien. Ik hoop dat we snel een oplossing zullen vinden voor de club en voor iedereen", concludeerde Daan Dierckx.