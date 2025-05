KBVB voert ingrijpende verandering door: Vincent Mannaert trekt duidelijke lijn

De KBVB schrapt meerdere jeugdteams bij de Rode Duivels. Volgens Vincent Mannaert moet de focus verschuiven van detectie naar selectie. De U15, U16 en Futures verdwijnen.

Vincent Mannaert heeft zich bij de Belgische voetbalbond nu ook beziggehouden met de jeugdteams. De KBVB zal serieus ingrijpen, omdat de focus op selectie moet liggen, niet op detectie.

Volgens Het Nieuwsblad verdwijnen de U15, U16 en de Futures bij de Rode Duivels. De U16 wordt volgend seizoen geschrapt, de andere twee jeugdploegen verdwijnen meteen.

Mannaert wil dus pas vanaf de U17 een jeugdteam bij de nationale ploeg. "Pas vanaf die leeftijd is er voor het eerst een eindtoernooi. Al wil dat niet zeggen dat we geen aandacht meer zullen besteden aan de jongere leeftijden", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"We zullen, in overleg met de clubs, nog steeds spelers in kaart blijven brengen, maar dat zal niet meer gepaard gaan met wedstrijden en stages in het buitenland", gaat Mannaert verder. Er wordt ook afscheid genomen van een 20-tal jeugdscouts.

"Zonder afbreuk te doen aan de rapporten weten de bondscoaches dankzij de sterk verbeterde informatie-uitwisseling tussen de bondscoach en de clubs al zeer goed welke spelers ze best kunnen selecteren", vertelde Mannaert nog.