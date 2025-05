Verschillende JPL-clubs staan al te trappelen! PSV staat op het punt om een veelbelovende jonge Belg voor een spotprijs te laten gaan

Jonge centrale verdediger, beloftenteam-international en één wedstrijd gespeeld met het eerste elftal... Samuel Gomez Van Hoogen zal PSV aan het einde van het seizoen verlaten. Een mooie kans voor de clubs in onze Jupiler Pro League?

In juli 2017 verliet Samuel Gomez Van Hoogen, die eerder bij Genk speelde, Lierse om de jeugdopleiding van PSV Eindhoven te gaan volgen. Sindsdien heeft de jonge centrale verdediger regelmatig stappen gezet.

Dit seizoen droeg de 19-jarige centrale verdediger de aanvoerdersband bij het tweede team van PSV, evenals in de Youth League. De in Wilrijk geboren speler miste slechts één wedstrijd in de Nederlandse tweede divisie.

De Belgische belofteninternational maakte ook zijn debuut bij het eerste team tijdens de tweede ronde van de KNVB Beker, in december. PSV rekende sterk op hem voor de toekomst.

Echter, Samuel Gomez Van Hoogen zit aan het einde van zijn contract en is er niet in geslaagd tot een akkoord te komen met de club uit Eindhoven over een verlenging. Het Eindhovens Dagblad schrijft zelfs deze dinsdag dat het nu zeker is dat hij de club aan het einde van het seizoen zal verlaten.

Volgens dezelfde bron hebben meerdere clubs uit de Jupiler Pro League al interesse getoond. Samuel Gomez Van Hoogen zou voor een zeer geringe vergoeding kunnen worden aangetrokken, maar PSV heeft nog wel recht op €300.000 aan opleidingsvergoedingen.