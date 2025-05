'Absolute droomtransfer in de maak voor Victor Boniface'

Victor Boniface speelt momenteel voor Bayer Leverkusen. De ex-speler van Union SG zou deze zomer wel eens een droomtransfer kunnen maken.

Victor Boniface zorgde voor het mooie weer bij Union SG, al wisten ze in Brussel ook dat hij gewoonweg onhoudbaar is. Nu maakt hij het mooie weer in Leverkusen.

Bij de Duitse club ligt hij nog onder contract tot juni 2028. Door Transfermarkt wordt zijn marktwaarde op dit moment geschat op 45 miljoen euro.

Dit seizoen was Boniface in 27 matchen goed voor 11 doelpunten en 2 assists, maar het zou goed kunnen dat hij aan zijn laatste matchen in de Bundesliga bezig is.

Zijn trainer Xabi Alonso wordt immers gelinkt aan Real Madrid, waar Carlo Ancelotti zijn laatste contractjaar niet zou uitdoen. De Italiaan zou de Braziliaanse nationale ploeg gaan leiden.

Volgens Télé Madrid zou Alonso dan weer overwegen om Victor Boniface mee te nemen naar de Koninklijke, waardoor de ex-speler van Union een droomtransfer kan maken.