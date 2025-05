'Absolute grootmacht klopt aan in Genk voor sterkhouder'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KRC Genk zal deze zomer afscheid nemen van twee sleutelspelers. Head of Football Dimitri De Condé bevestigde een tijdje geleden al dat zowel Tolu Arokodare als Zakaria El Ouahdi onhoudbaar zijn en de club zullen verlaten. Nu is er een nieuwe topclub opgestaan.

De interesse in Tolu Arokodare uit onder andere de Champions League is niet nieuw. Onder meer Newcastle mengde zich al in de debatten. Maar ook Zakaria El Ouahdi wordt steeds meer het hof gemaakt.

Na Benfica nu Liverpool

Ploegen uit diverse landen hadden zich al gemeld voor de jonge topspeler van Genk, maar nu is er een echte topploeg komen aankloppen. Niemand minder dan Liverpool zou hem willen.

De flankverdediger zou volgens Transfermarkt een van de opties zijn om de flank van Liverpool te gaan bestrijken, al zijn er natuurlijk nog altijd kapers op de kust voor de speler.

Uitverkoop of niet?

Zo was er in het verleden ook al interesse vanuit Benfica. Ook zij hebben hem zeker nog op de radar staan. Wat er ook van zij: voor het juiste bedrag zal hij zeker mogen vertrekken uit Genk deze zomer.

Nu het er meer en meer naar uitziet dat Genk geen Champions League zal spelen, mag zeker verwacht worden dat een paar spelers zullen vertrekken uit de CEGEKA-Arena. Aan de topclubs om koopjes te komen doen.