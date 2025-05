Jongste CEO in het Europese voetbal schrijft geschiedenis met Zulte Waregem en mag daar alvast een oude bekende voor bedanken: "Alles wat ik weet van voetbal heb ik eigenlijk van hem geleerd"

Met amper 22 jaar is Michiel Beeuwsaert sinds 1 juni 2024 de CEO van Zulte Waregem. Zijn jonge leeftijd maakt hem tot de jongste CEO in het Europese voetbal. Toch loodste hij Essevee naar de titel in de Challenger Pro League en daarmee naar promotie richting de Jupiler Pro League.

Beeuwsaert mag dan pas 22 zijn en nog thuis wonen, toch is hij al jarenlang intensief betrokken bij Zulte Waregem. Met een diploma elektromechanica op zak en een diepe passie voor voetbal is hij geen vreemde in het wereldje.

Zijn eerste seizoen als CEO kon nauwelijks beter verlopen. Met de titel in tweede klasse bewees hij meteen zijn waarde. Zulte Waregem keert zo terug naar het hoogste niveau.

Naast zijn rol als CEO maakt Beeuwsaert ook deel uit van de sportieve cel van de club. Zelf spelers zoeken en aanbrengen blijft iets waar hij plezier uit haalt.

Speciale band met Francky Dury

Zo begon zijn passie voor scouten al op jonge leeftijd onder het bewind van toenmalig trainer Francky Dury. “Ik praatte vaak met Francky Dury over voetbal en hij vertelde me dan over de profielen die hij nodig had. Nadien ging ik dan vol enthousiasme spelers zoeken en aanbrengen bij de club. Ook al waren die financieel niet altijd even haalbaar", lacht de jonge CEO in Het Nieuwsblad.

“Op een bepaald moment was Francky als een tweede vader voor mij", vertelt Beeuwsaert. “Ik ken hem sinds ik een jaar of negen ben en alles wat ik weet van voetbal heb ik eigenlijk van hem geleerd.”