Rudi Garcia heeft twee verrassingen in petto voor de volgende selectie van Rode Duivels

In juni komen de Rode Duivels opnieuw samen. Bondscoach Rudi Garcia zal uitpakken met een verrassing.

Volgende maand staan er twee WK-kwalificatiewedstrijden voor de Rode Duivels op de agenda. Daarin zal bondscoach Rudi Garcia opnieuw enkele nieuwe namen oproepen.

Zelf noemde de Fransman al doelman Mike Penders van KRC Genk, maar ook een Lucas Stassin zou wel eens in aanmerking komen na zijn vele doelpunten in Frankrijk.

Maar hij wil nog toveren. Garcia was te gast bij Pickx Sports waar hij zei dat hij samen met Vincent Mannaert werkt aan enkele spelers met een dubbele nationaliteit.

Dat lijkt niet onlogisch nadat de voorbije maanden Karetsas, Talbi en Fernandez-Pardo niet voor de Rode Duivels kozen, maar respectievelijk voor Griekenland, Marokko en Spanje zullen spelen.

“Jullie zullen in juni twee spelers met dubbele nationaliteit in de voorselectie zien”, verklapte Garcia. “Of toch maar één, want er is één speler die ik nog niet kan oproepen.”

“Er zijn twee spelers met wie we in contact staan en één die weet dat we informatie inwinnen. Hij heeft Belgische origine, maar nog geen Belgisch paspoort. We zouden graag hebben dat hij voor ons land speelt”, besloot de bondscoach.