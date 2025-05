STVV zet alles op alles voor het behoud en heeft heuglijk nieuws te melden voor de 'trouwe' supporters

STVV staat zaterdag voor een alles-of-niets-duel in Kortrijk. De opdracht is duidelijk: minstens even goed doen als Cercle Brugge tegen Beerschot om het behoud in de Jupiler Pro League veilig te stellen.

Vrijdagavond om 18.00 uur zwaaien de fans de spelersbus uit in de Sint-Jansstraat. Daarna trekt de kern op afzondering om zich in alle rust voor te bereiden op de beslissende partij tegen KV Kortrijk. Coach Wouter Vrancken wil niets aan het toeval overlaten en zet alles op alles om de laatste horde succesvol te nemen. Op de training van dinsdag tekende de volledige A-kern present. Er zijn geen blessures te melden, wat Vrancken toelaat met een voltallige selectie richting West-Vlaanderen te trekken. Alleen lijkt Didier Lamkel Zé, volgens Het Belang van Limburg, wel te ontbreken. De Kameroener werd opnieuw naar de beloften verwezen, nadat hij afgelopen weekend in de slotfase van de wedstrijd tegen Beerschot de bank verliet en al naar de kleedkamer vertrok. Gratis tickets voor trouwe supporters Ondertussen blijft de club ook inzetten op de twaalfde man. STVV trakteert zijn trouwe fans op gratis tickets voor de verplaatsing naar het Guldensporenstadion. Supporters die een plaatsje bemachtigen op een van de bussen van onder meer Grankanaria, Sector-L, Spionkop STVV of STVV Youth, krijgen hun ticket tijdens de busrit overhandigd. De wedstrijd tegen Kortrijk start zaterdag om 16.00 uur. Als STVV minstens even goed presteert als Cercle Brugge, is het behoud verzekerd.