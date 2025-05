"Wéér zo'n misverstand!" Jan Mulder doet (financieel) boekje open over overstap van VRT naar VTM

Jan Mulder is één van de gezichten van het voetbal bij VTM. En daar verdient hij heel goed zijn boterham mee.

Toen Het Laatste Nieuws en VTM niemand minder dan Jan Mulder binnenhalen was er aardig wat kritiek over wat de Nederlander daaraan verdiende. Hij maakte toen ook de overstap van de VRT.

Heel wat ex-voetballers willen de financiële wereld in als hun carrière erop zit, maar dat was niet aan Jan Mulder besteed. “Mij heeft dat nooit geïnteresseerd. En geld ook betrekkelijk weinig”, vertelt hij in een interview met HUMO.

Terwijl heel Vlaanderen en Nederland denkt dat het wel heel belangrijk is voor Mulder. “Wéér zo'n misverstand! Ik ben bij de VRT vertrokken omdat er werd beknibbeld. Ik zat in 2014 in het WK-omkaderingsprogramma, één keer per week”, gaat hij verder.

De kijkcijfers schoten als een pijl omhoog en Mulder werd iedere dag gevraagd door de openbare omroep. “Daar ben ik goed voor vergoed, maar daarna? VTM is toen bij mij gekomen en ik ben gegaan.”

En daarvoor heeft Mulder een uitleg. “Niet omdat ik zo uit was op dat geld, maar omdat ik het mezelf aan mijn stand verplicht vond. Ik heb de VRT nog een kans gegeven, maar stootte alleen maar op moeilijkdoenerij”, besluit hij.