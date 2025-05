KV Mechelen verliest kostbare punten tegen Standard Luik en zo wint Sporting Charleroi de Europe Play-offs

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het balbezit en de kansen, maar geen doelpunten. Zo kan je de wedstrijd van KV Mechelen beschrijven. Standard kon gevaarlijk zijn op counter, maar was te slordig met de weinige kansen. Onverwacht helpt Standard zo Sporting Charleroi een handje dat lachende derde is.

Voetballiefhebbers konden vandaag niet om beter weer in Mechelen wensen. Een stralende zon en aangename temperatuur zorgden voor de perfecte omstandigheden voor een voetbalwedstrijd tussen KV Mechelen en Standard.

Een zuinig begin van de wedstrijd

Beide ploegen hadden niet de intentie om in de beginfase van de wedstrijd veel energie te verbruiken. Het was een gezapig begin waarin weinig tot geen doelkansen vielen te noteren.

KV Mechelen had wel het overwicht, maar kwam te weinig tot een deftige kans. De Luikenaars loerden vooral op de counter en probeerden een aantal keren uit te breken. Net zoals de tegenstander uit Mechelen gingen de Luikenaars ook te slordig om met het balbezit.

Counters, maar weinig echte kansen

Beide ploegen waren het gevaarlijkste op counter, maar konden te weinig doen met de gegeven ruimte. Hountondji was een aantal keer de sterke man vooraan bij Standard, maar hij botste een keer op keer op een sterke Raemaekers van KV Mechelen.

De wedstrijd kabbelde verder naar de rust toe. Een paar zwakke afstandsschoten kregen we nog te zien, maar te weinig om van echt van doelgevaar te spreken

Dubbele wissel liet de wedstrijd echt beginnen

Fred Vanderbiest greep in tijdens de rust. Niet alleen was er waarschijnlijk een donderpreek van hem, maar hij haalde ook twee spelers naar de kant. Zo verdwenen Lauberbach en Pflücke naar de kant na een bleke eerste helft. Het waren Raman en Antonio die in hun plaats kwamen.

Beide lieten zich direct in positieve zin opmerken. Zo zorgde Antonio voor extra diepgang en Raman had een prima kans om de score te openen. Na het eerste uur voetballen bleef het echter 0-0.

KV Mechelen voerde de druk op

Alexandropoulos liet zijn Standard in de steek. De verdediger kreeg zijn tweede gele kaart onder de neus geschoven en moest naar de kleedkamer. Dit was het sein voor KV Mechelen om de druk op te voeren.

Storm, Schoofs en Raman waren allemaal gevaarlijk, maar tot een kans om Epolo echt te bedreigen kwam het niet. Standard bleef loeren op de counter en af en toe was het bibberen en beven bij KV Mechelen, maar de Luikenaar bleven de slordig voetballen.

Sporting Charleroi is de lachende derde

KV Mechelen was zeer dicht bij de overwinning, maar dan moet je wel je kansen afmaken. Dit ontbrak vandaag bij de Mechelaars en Standard kon hier zelf ook te weinig tegen inbrengen.

Het was een kostbaar puntenverlies voor KV Mechelen want zo kan Sporting Charleroi niet meer ingehaald worden. Verrassend genoeg helpt Standard zo hun concurrenten uit Charleroi. Sporting Charleroi kwalificeert zich op twee wedstrijden van het einde voor de barrages voor Europees voetbal tegen KAA Gent of Antwerp.