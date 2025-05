KV Mechelen blikt terug op nu afgelopen seizoen en... weet dat het te weinig was

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

In de beslissende fase van de Europe Play-offs kwam KV Mechelen niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Standard, waardoor Charleroi verzekerd is van de eindzege. Man-in-vorm Nikola Storm baalde van de gemiste kans.

“Ik denk dat we vandaag meer verdienden", sprak Storm na afloop. “Standard koos ervoor om zo compact mogelijk te verdedigen, en kwamen enkel via counters in de buurt van ons doel.”

Storm zag hoe zijn ploeg in de tweede helft wel degelijk druk zette. “We begonnen sterk aan de reprise en creëerden een aantal goede kansen, maar de bal wilde er niet in.”

Toen Standard na een rode kaart met tien man kwam te staan, liep het voor Mechelen alleen maar moeilijker. “Met een man minder weet je dat ze nog dieper zullen zakken en voetballen alleen nog lastiger wordt", aldus Storm.

Over het seizoen rekent hij zichzelf af op de wisselvalligheid. “We startten heel sterk, maar daarna volgde een slechte periode. Uiteindelijk hebben we onze doelen moeten bijstellen tot handhaving, en daarin zijn we geslaagd.”

Nu de Europese hoop vervliegt, richt Storm zijn blik op de laatste twee duels. “We gaan alles geven om die wedstrijden nog winnend af te sluiten", belooft de aanvaller.